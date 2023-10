Watch more on iWantTFC

Inamin ni Donny Pangilinan sa programang Tao Po na ang kanyang ina na Maricel Laxa ang kanyang inspirasyon sa pag-arte.

Kwento n'ya: "First teleserye I really watched, my mom was in it. She was playing a blind girl. Doon ako sobrang na-amaze sa kanya. I was a kid so it's just so nice to see my mom acting in front of me. She was my first inspiration talaga."

Sa unang pagkakataon, bibida sa isang primetime show sina Donny at Belle Mariano. Ito ang 'Can't Buy Me Love.'

Masaya ang DonBelle sa pagkakataon na magbida sa serye.

Sabi ni Donny: "Sobrang blessed talaga kami, sobrang privileged. We're so happy with the trust they've given us. Sana maibigay namin ang gusto ng audience and we hope that they really accept this show for what it is."

"I grew up watching primetime. So to be part of one, sobrang grateful. Sana mabigyan namin ng hustisya itong proyektong ito," dagdag naman ni Belle.

Ulat ni MJ Felipe para sa programang Tao Po. (October 15, 2023)