PANOORIN: Pasilip sa 'It's Your Lucky Day'

Mapapanood na simula bukas, Sabado, ang pansamantalang kapalit ng It's Showtime na 'It's Your Lucky Day' kasama sina Luis Manzano, Robi Domingo, Melai Cantiveros, at iba pang Kapamilya stars. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 13 Oktubre 2023.