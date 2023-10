Gabby Concepcion umaasang maayos ang tampuhan nina Sharon, KC

Watch more on iWantTFC

Nagbigay ng reaksiyon si Gabby Concepcion tungkol sa naging tampuhan ng anak niyang si KC at dating asawang si Sharon Cuneta. Proud parents naman sina Anabelle Rama at Eddie Gutierrez sa big success ng action serye na "The Iron Heart" ni Richard Gutierrez. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 11 Oktubre 2023