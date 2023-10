'DonBelle' ibinahagi ang malaking hamon sa 'Can't Buy Me Love'

Watch more on iWantTFC

Ilang tulog na lang at mapapanood na ang seryeng "Can't Buy Me Love." Ibinahagi naman nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang mga hamon at kung bakit proud sila sa kanilang bagong serye. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Lunes, 9 Oktubre 2023