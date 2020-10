KathNiel inalok ang kanilang serbisyo para sa pagbangon ng ABS-CBN

Watch also in iWant or TFC.tv

Sa gitna ng lipatan at tawiran ng mga artista dahil sa ABS-CBN shutdown, lumapit mismo sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa pamunuan ng network at inalok ang kanilang serbisyo para makatulong sa pagbangon ng kompanya. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 8 Oktubre 2020