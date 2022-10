Watch more News on iWantTFC

Ngayong weekend na ang killer finale ng "Flower of Evil" pero ngayon pa lang, may pasilip na sa mga pamatay na eksena sina Piolo Pascual, Lovi Poe at Paulo Avelino. Nakorner rin si Avelino tungkol sa real score nila ni Janine Gutierrez. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Oktubre 2022