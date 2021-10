Cast ng '2 Good 2 Be True' inanunsiyo na

Watch more on iWantTFC

Pagkatapos ianunsiyo ang kanilang teleserye comeback, pinangunahan naman nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang cast reveal ng kanilang proyektong "2 Good 2 Be True." Napipisil din ang KathNiel na bumida sa TV series na "Noli Me Tangere" kasama si Liza Soberano. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 5 Oktubre 2021