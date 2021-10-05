Home  >  Entertainment

PatrolPH

Cast ng '2 Good 2 Be True' inanunsiyo na

ABS-CBN News

Posted at Oct 05 2021 07:28 PM

Watch more on iWantTFC

Pagkatapos ianunsiyo ang kanilang teleserye comeback, pinangunahan naman nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ang cast reveal ng kanilang proyektong "2 Good 2 Be True." Napipisil din ang KathNiel na bumida sa TV series na "Noli Me Tangere" kasama si Liza Soberano. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 5 Oktubre 2021

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPH   Tagalog news   2 Good 2 Be True   Kathryn Bernardo   Daniel Padilla   Gelli de Belen   Romnick Sarmienta   Liza Soberano   Noli Me Tangere  