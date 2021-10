Watch more on iWantTFC

Sanib-puwersa ang Kpop group na BTS at British rock band Coldplay para sa kantang "My Universe." Nag-premiere nitong Huwebes ang kanta kung saan mahigit 1 milyon ang nag-abang at may mahigit 25 milyong views na ito sa YouTube. TV Patrol, Sabado, 2 Oktubre 2021.