Matapos ang sunod-sunod na parangal, biyaheng-Oscars naman ang pelikula ni John Arcilla na "On The Job: The Missing 8" na napiling official entry ng Pilipinas sa Best International Feature sa 2023 Academy Awards. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Sabado, 1 Oktubre 2022.