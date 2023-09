Watch more on iWantTFC

Nag-ikot sa mga sinehan sina Kathryn Bernardo at Dolly de Leon sa unang araw ng screening ng "A Very Good Girl." Dahil sa husay ng mga bida, kabi-kabila ang pagbati ng fans at mga kapuwa artista sa kanila. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Setyembre 2023