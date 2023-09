Bagong trailer ng 'Can't Buy Me Love' nagpakilig

Watch more on iWantTFC

Lalo pang na-excite ang fans ng tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano matapos ilabas ang bagong trailer ng seryeng "Can't Buy Me Love." Nakalinya ring ipalabas ang mga pelikulang tagos sa puso at pamilya ang sentro ng tema. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Martes, 26 Setyembre 2023