MAYNILA — Muling nagsama-sama ang Top 12 ng "Idol Philippines" season 2 sa "ASAP Natin 'To" stage nitong Linggo.

Awit ang mga staple contest pieces, kinanta ni Moira dela Torre ang "Do I Make You Proud" ni Taylor Hicks.

Sumunod naman ang ilang miyembro ng Top 12 tulad nina Nisha Bedana, Delly Cuales, Isabela Ryssi Avila, Trisha Gomez, Ann Raniel, Misha de Leon, Drei Sugay, Anthony Meneses, Kice, PJ Fabia, at Bryan Chong awit ang "The Time Of My Life" ni David Cook.

Kinanta naman ni Regine Velasquez ang "Inside Your Heaven" ni Carrie Underwood at "I Believe" ni Fantasia Barrino kasama ang 'ASAP' family.

Huling sumalang ang season 2 winner na si Khimo Gumatay awit ang kanyang bagong kanta na "My Time". Kasama rin ang winner sa "The Greatest Showdown."

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa mga sumusunod na platform: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).