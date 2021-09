Watch more on iWantTFC

Balik-eksena sa Broadway sa New York at sa London si Lea Salonga, kung saan siya unang sumikat. Pinagsama-sama naman ni Epy Quizon ang malalaking bituin sa larangan ng musika at pelikula para ilunsad ang bagong adbokasiya tungkol sa kapayapaan sa social media. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Sabado, 25 Setyembre 2021.