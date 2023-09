Watch more on iWantTFC

May pasilip na photo shoot sina Sue Ramirez, Sofia Andres, at Janella Salvador para sa ABS-CBN Ball 2023 na handog ng Metro Magazine. Sa exclusive interview, sinabi ni Sue na kinikilig siyang may ka-date na siya sa paparating na ABS-CBN Ball. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Setyembre 2023.