Ina ng 'Mini Ms. U' contestant napasabak din sa talent portion

Hindi lang ang batang contestant kundi pati ina nito ang napasabak sa talent portion ng "Mini Ms. U" nitong Miyerkoles, Setyembre 20 sa "It's Showtime."

Ikinaaliw ng madlang people ang game na pagkanta at pagsayaw ng ina ni Sanya Mraxz. Sa ginawang laro kasi ng hosts at ni Sanya, may remote control ang bata para ipagawa sa mga tao anuman ang sabihin niya. Bukod sa paggamit ng remote kay Jhong Hilario, nadamay pati ang nanay ni Sanya.