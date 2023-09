Watch more on iWantTFC

Nasa bagong yugto ng kani-kanilang karera at paggawa ng musika sina Moira dela Torre at Yeng Constantino. Ibabahagi naman ni Pia Wurtzbach sa kaniyang bagong libro kung paano maging "Queen of the Universe." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 14 Setyembre 2023