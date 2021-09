Pilot episode ng 'Marry Me, Marry You' nag-trend

Watch more on iWantTFC

I-level up ang galing sa huling tapatan. Iyan ang hamon sa 8 finalists ng "Tawag ng Tanghalan" Season 5 dahil grand finals na sa darating na Sabado. Samantala, mainit namang pinag-uusapan ng netizens ang pilot episode ng pinakabagong teleseryeng "Marry Me, Marry You." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 14 Setyembre 2021