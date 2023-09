Watch more on iWantTFC

Pinagbibidahan ng mga anak nina veteran actress Aiko Melendez at dating Star Patroller Phoemela Baranda ang isang episode ng "For the Love" series.

Starring sa bagong "May Minamahal" episode ng naturang serye sina Andre Yllana at Kim Baranda. Ayon kay Andre, ito ang una niyang lead role. Ayon naman kay Kim, ito ang una niyang project sa ilalim ng Viva Entertainment.

— Kasalo, Radyo 630, Sept. 12, 2023