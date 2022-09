SILIPIN: Mga eksena sa debut ni Miel Pangilinan

Watch more News on iWantTFC

Puno ng sayawan at kantahan ang disco-inspired debut ni Miel Pangilinan sa Taguig, kung saan may nakakaantig na mensahe ang mga magulang niyang sina Sharon Cuneta at dating Sen. Francis Pangilinan. Napili naman ang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzales na maging kinatawan ng Pilipinas sa isang international debutante ball. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Lunes, 5 Setyembre 2022