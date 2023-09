Watch more on iWantTFC

Malaki na ang improvement ng mga members ng BGYO, ayon sa kanilang performance director na si Mickey Perz.

"When we started, out of the five, 2 can dance, 1 can really sing, 1 can half sing, 1 can half rap, now all the five can sing rap and dance," wika ni Perz.

Sina BGYO Gelo at BGYO Nate, magaling na raw sumayaw noon pero hindi marunong kumanta. Ngayon ay parehas na silang nakakakanta.

Sina BGYO JL at BGYO Akira naman, hindi marunong sumayaw noon pero nae-enjoy na ang pagsayaw ngayon at nakakasabay na rin.

Si BGYO Mikki na late pumasok bilang trainee, hindi rin marunong sumayaw noon pero nakahabol at magaling na ngayon.

2018 nang maging Star Hunt trainees ang limang myembro kasama ang kanilang sibling group - BINI.

2021 nang mag-debut bilang pinakabagong PPOP group ang BGYO.

--- Sa ulat ni Lyza Aquino para sa programang Tao Po (Sept 3, 2023)