Watch more on iWantTFC

Nagdiriwang ang fans nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla dahil isang dekada na ang kanilang onscreen and offscreen love team. Rebelasyon nila, may hinahanda silang sorpresa para sa kanilang mga tagahanga. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Sabado, 4 Setyembre 2021.