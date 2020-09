KathNiel nakiisa sa ABS-CBN employees sa 'Tinig ng Nawalan' tribute video

Watch also in iWant or TFC.tv

Nakiisa sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa tribute video ng ABS-CBN para bigyang tinig ang mga nawalan ng kapamilya at ng hanapbuhay ngayong panahon ng pandemya. Kabilang naman sina Robi Domingo at Edward Barber sa mga MYX VJ na nasama sa retrenchment o natanggal sa trabaho. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 1 Setyembre 2020