Dumagundong ang Araneta Coliseum sa hiyawan ng fans sa finale concert ng "He's Into Her." Ginulat ng phenomenal na tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ang fans hindi lang sa pasabog na performenrs kundi pati sa upcoming movie. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Linggo, 28 Agosto 2022