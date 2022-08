Watch more News on iWantTFC

Hot topic ang mga tagpo sa "2 Good 2 Be True" matapos malaman ng karakter ni Daniel Padilla na siya ang apo ng karakter ni Ronaldo Valdez. Umarangkada naman ang rehearsal ng cast ng "He's Into Her" Season 2 para sa kanilang concert ngayong weekend. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Miyerkoles, 24 Agosto 2022