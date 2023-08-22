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Vice Ganda idinetalye ang kinasangkutang aksidente

ABS-CBN News

Posted at Aug 22 2023 07:18 PM

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Inilahad ni Vice Ganda ang buong detalye tungkol sa pagbangga ng isang truck sa kaniyang sasakyan, kung saan sakay mismo ang TV host. Kasunod ng aksidente, may pakiusap si Vice Ganda sa kompanya ng nakabanggang truck driver. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 22 Agosto 2023

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