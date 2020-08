'Lingua Franca' top prize sa Bentonville Filmfest sa New York

Watch also in iWant or TFC.tv

Ginawaran ang pelikulang "Lingua Franca" ng Bentonville Film Festival sa New York ng prestihiyosong jury award para sa best narrative feature. Umiikot ang istorya sa isang Pinay transwoman sa Amerika na nagtrabaho bilang caregiver at nagpupursiging magpakasal para makakuha ng green card. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 20 Agosto 2020