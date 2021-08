Engagement ring ni Angel Locsin nawala bago ang kasalan

Watch more on iWantTFC

Isang linggo matapos magpalitan ng "I do," nagkuwento sina Angel Locsin at Neil Arce kaugnay sa kanilang civil wedding. Rebelasyon nila'y nawala ang engagement ring ni Locsin. May special request din sa kanila ang ama ng aktres. Nagpa-Patrol, Rod Macenas. TV Patrol, Linggo, 15 Agosto 2021