Boys love overload ang inaabangan ngayong weekend sa final fan conference ng "Hello Stranger" at exclusive airing ng much-awaited Thai series na "Still 2Gether." Ibinunyag naman ni JC Alcantara kung sino ang naging mentor niya. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 14 Agosto 2020.