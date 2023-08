Watch more on iWantTFC

Sa halos dalawang taong samahan, inamin nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa programang "Tao Po" na nagliligawan sila.

"Nagliligawan with a goal," sabi ni KD.

Sa Bahay Ni Kuya nagkakilala ang dalawa nang kapwa maging housemate sa Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10.

"Bago kami mabuo na KDLEX as a love team, meron na kami talagang na-build na connection," pagbabahagi ni Alexa.

"We communicate really well, we're on a more mature mindset, we really make an effort to be in each other's partner, be each other's support system," kwento ni KD ukol sa tambalan nila ni Alexa.

Mapapanood ang tambalang KDLex sa "Pira-Pirasong Paraiso" tuwing hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at TV5.

— Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang "Tao Po" (Agosto 13, 2023)