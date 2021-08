'Kun Maupay Man It Panahon' pinuri sa Swiss film fest

Watch more on iWantTFC

Umani ng papuri ang pelikulang "Kun Maupay Man It Panahon" nina Charo Santos at Daniel Padilla sa Locarno Film Festival sa Switzerland. Wagi rin ang iba pang pelikula at personalidad sa international stage, gaya nina Janine Gutierrez at Epy Quizon. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Huwebes, 12 Agosto 2021