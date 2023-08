Watch more on iWantTFC

Inaabangan na kung sino ang mag-uuwi ng FAMAS Best Actress award. Kabilang sa mga nominado sina Nadine Lustre, Janine Gutierrez at Heaven Peralejo. Nag-premiere naman sa Locarno FIlm Festival sa Switzerland ang pelikulang "Topakk" nina Arjo Atayde at Enchong Dee. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 10 Agosto 2023