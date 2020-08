Watch also in iWant or TFC.tv

Sa nalalapit na pagtatapos ng patok na digital BL series na "Hello stranger," isang fan-con ang ikinasa ng Black Sheep kasama ang mga bida na sina JC Alcantara, Tony Labrusca, Gillian Vicencio, Vivoree Esclito, Patrick Quiroz, at Miguel Almendras. Sa halagang P99 sa ktx.ph, may access na sa fan-con at advance screening ng finale episode. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 10 Agosto 2020