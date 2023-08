Watch more on iWantTFC

Nag-world premiere sa 76th Locarno Film Festival sa Switzerland ang pambatong pelikula ni Lav Diaz na "Essential Truths of the Lake," tampok sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayao. Puno naman ng papuri si Jamie Dornan kay Gal Gadot sa kanilang bagong pelikulang "Heart of Stone." Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Lunes, 7 Agosto 2023