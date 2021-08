LANY, Ed Sheeran magpe-perform sa virtual MYX Music Awards

Watch more on iWantTFC

Magpe-perform ang American band na LANY at si Ed Sheeran sa MYX Music Awards gabi ng Sabado. Bibigyang-parangal ng kauna-unahang Sudi awards ng National Commission for Culture and Arts ang mga natatanging Pilipino na may mahalagang kontribusyon sa musika sa nakaraang 2 dekada. Nagpa-Patrol, MJ Felipe, TV Patrol, Sabado, 7 Agosto 2021