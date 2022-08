Watch more News on iWantTFC

Pagkatapos manalo ng audience award sa LGBTQIA+ film festival sa Los Angeles sa Amerika, malapit nang ipalabas sa iWant TFC ang 6-episode series na "Sleep With Me." Sa serye gaganap na persons with disabilities at lesbians sina Janine Gutierrez at Lovi Poe. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 4 Agosto 2022