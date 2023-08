Watch more on iWantTFC

To be continued ang kilig at asaran nina Yves Flores at Gillian Villavicencio sa "Retox 2: To Be Continued." Sinagot naman ni Bea Alonzo kung imbitado sa kaniyang kasal si John Lloyd Cruz. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 3 Agosto 2023