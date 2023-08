Gal Gadot, nais bumisita ng Pilipinas

Watch more on iWantTFC

Bibida sa bagong Netflix action thriller movie na 'Heart of Stone' si 'Wonder Woman' star Gal Gadot. Kuwento ni Gal, marami siyang narinig na maganda tungkol sa Pilipinas at nais niyang bumisita rito. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Huwebes, 3 Agosto 2023.