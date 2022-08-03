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Donny balak gawing 'extra romantic' ang New York trip kasama si Belle

ABS-CBN News

Posted at Aug 03 2022 08:50 PM

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Siksik ang schedule nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Bukod sa finale ng Season 2 ng "He's Into Her," umarangkada na rin ang shooting ng kanilang Star Cinema movie. Biyaheng New York din sila para sa tour ng Star Magic. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Agosto 2022

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