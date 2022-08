Watch more News on iWantTFC

Siksik ang schedule nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Bukod sa finale ng Season 2 ng "He's Into Her," umarangkada na rin ang shooting ng kanilang Star Cinema movie. Biyaheng New York din sila para sa tour ng Star Magic. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Agosto 2022