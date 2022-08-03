Donny balak gawing 'extra romantic' ang New York trip kasama si Belle
ABS-CBN News
Posted at Aug 03 2022 08:50 PM
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