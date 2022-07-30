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'Welcome to the family': Pamilya ni Arjo, may mensahe kay Maine

ABS-CBN News

Posted at Jul 30 2022 07:42 PM

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"Welcome to the family." ito ang mainit na mensahe ng pamilya ni Arjo Atayde kay Maine Mendoza matapos ang kanilang engagement announcement. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Sabado, 30 Hulyo 2022. 
 

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