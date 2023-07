BALIKAN: Mga eksena sa 'Be You 3' concert

Watch more on iWantTFC

Nagkuwento tungkol sa kaniyang masayang pagbisita sa Pilipinas ang Korean rapper at singer na si Lee Minhyuk, na nag-trending kamakailan dahil sa kaniyang hot summer body. Sanib-puwersa naman ang K-pop stars at Pinoy talents sa awareness concert para sa mga batang may cleft lip at palate. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 25 Hulyo 2023