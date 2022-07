Watch more News on iWantTFC

Sasalang na sa Movie and Television Review and Classification Board ang bago nilang pinuno na si Lala Sotto, anak nina dating Senate President Tito Sotto at aktres na si Helen Gamboa. Opisyal na ring tinapos ni Liza Diño ang kaniyang panunungkulan sa Film Development Council of the Philippines para bigyang daan ang liderato ni Tirso Cruz III. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Biyernes, 22 Hulyo 2022