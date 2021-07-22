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Enchong Dee, Joshua Garcia nagbukas ng music school

ABS-CBN News

Posted at Jul 22 2021 08:13 PM

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Sa kabila ng trabaho sa kani-kanilang serye, nagawa pa rin nina Joshua Garcia at Enchong Dee na magsanib-puwersa para sa isang project. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Huwebes, 22 Hulyo 2021

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