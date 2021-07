Yam Concepcion ikakasal sa New York ngayong Hulyo

Watch more on iWantTFC

Matapos ianunsiyo ang kanyang engagement, ready nang ikasal si Yam Concepcion matapos ang 6 taong long distance relationship sa nobyo. End of July ang kasal sa Manhattan, New York at tanging pamilya at ilang malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 16 Hulyo 2021