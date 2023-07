Watch more on iWantTFC

Agad na umakyat sa number 3 sa Billboard Hot 100 chart ang bagong single na pinamagatang "Seven" ng BTS member na si Jungkook, na humakot na ng mahigit 40 million views. Kasama niya rito ang Grammy-nominated rapper na si Latto at ang "World of the Married" actress na si Han So-hee. TV Patrol, Sabado, 15 Hulyo 2023