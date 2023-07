Pinoy talents nominado sa Emmys, Hollywood Critics awards

Watch more on iWantTFC

Inilabas na ang mga nominado sa 2023 Emmy Awards. Nangunguna ang mga TV series na "Succession," "The White Lotus" at "The Last of Us." Hindi rin nagpahuli ang Pinoy talents sa nominations sa Emmys pati na sa Hollywood Critics Association TV Awards. Nagpa-Patrol, Yong Chavez. TV Patrol, Huwebes, 13 Hulyo 2023