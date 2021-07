VIP tickets ng 'He's Into Her' concert sold out na

Watch more on iWantTFC

Humahataw ang isa sa hottest love teams ngayon na sina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Sold out na kasi ang VIP tickets sa inaabangan nilang concert at fan conference. Tumawid naman sa 17 milyon ang followers sa Instagram ni Anne Curtis, na unti-unti na ring magbabalik-eksena. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Martes, 13 Hulyo 2021