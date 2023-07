Watch more on iWantTFC

Tila nasorpresa ang aktor na si Seth Fedelin nang samahan siya sa "ASAP Natin 'To" stage ng ka-love team na si Francine Diaz para sa kaniyang birthday number ngayong Linggo.

Para sa pagdiriwang ng kaniyang 21st birthday, kinanta ni Fedelin sa "ASAP" ang "Panaginip" ng Filipino band na iluna. Sa kalagitnaan ng performance, biglang tumuntong din sa stage si Diaz at kumanta kasama ng screen partner.

"Ba't pumasok si Chin (Francine)?" sabi ni Fedelin nang matapos ang number.

Nagpasalamat si Fedelin dahil nabigyan siya ng birthday number sa "ASAP," lalo't napapanood lang niya ang mga kaparehong number noon.

"Pangarap ko po talaga 'to. Napapanood ko 'to dati noong hindi pa ako artista at ngayon tinupad niyo po," ani Fedelin.

Mensahe naman ni Diaz: "I'm very, very proud of you and thank you kasi sobrang marespeto mo sa'kin, and I'm very thankful na ikaw 'yong onscreen partner ko."

Pabiro namang humirit si Fedelin na "and offscreen [partner]" pero hindi siya nagbigay ng kumpirmasyon nang tanungin ng host na si Robi Domingo.

Kasalukuyang mapapanood sina Fedelin at Diaz sa primetime serye na "Dirty Linen."

Unang nakilala si Fedelin nang maging housemate sa "Pinoy Big Brother: Otso" noong 2018.