Ilang Kapamilya stars humakot ng nominasyon sa Gawad Pasado Awards

Watch more in iWantTFC

May bagong achievement sina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado at Paulo Avelino dahil sa kanilang mga bagong parangal sa Gawad Pasado Awards. May bagong achievement din ang P-pop group na MNL48 at si Bailey May matapos humataw sa international stage. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 6 Hulyo 2021