Watch more News on iWantTFC

Sa ikapitong taon ng “FPJ’s Ang Probinsyano,” nagbigay pugay si Coco Martin sa kanyang idolo at inspirasyon na si Da King Fernando Poe Jr. At kung may nagpaalam na karakter sa serye, may nagbabalik eksena rin. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Linggo, 3 Hulyo 2022.