Pilot episode ng 'It's Showtime' sa GTV, nag-trending

Inabangan ng madlang pipol all over the world ang "It's Showtime" sa pinakabago nitong tahanan sa GTV channel. Tinodo pa ang pagpapasaya sa pinagsanib na puwersa ng Kapamilya at Kapamilya stars. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Sabado, 1 Hulyo 2023.